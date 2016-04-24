ЦСКА – «Динамо». Оланаре, Головин, Муса и Еременко в стартовом составе армейцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура российской Премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Динамо».

ЦСКА: Акинфеев, Ткачев, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Головин, Оланаре.

Запасные: Чепчугов, Васин, А. Березуцкий, Тошич, Панченко, Набабкин, Широков, Б. Натхо.

«Динамо»: Шунин, Ещенко, Губочан, Живоглядов, Козлов, Хольмен, Денисов, Соснин, Ионов, Зобнин, Бечирай.

Запасные: Габулов, Лещук, Дьяков, Самба, Морозов, Терехов, Кузьмин, Погребняк, Обольский.