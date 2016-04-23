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Аленичев: «Спартаку» требуется усиление состава»

23 апреля 2016, 19:36
7

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что московская команда нуждается в кадровом усилении. Отметим, что на данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

«Перестановки, конечно, нужны, требуется усиление. Это банальные вещи. Но сейчас, на данный момент, у нас есть все те, кого вы видите, те, кто выходят в стартовом составе. Крайне необходимо в ближайшее время, но после окончания чемпионата, сделать изменения в составе, и они будут. Но все-таки нужно определиться с вектором развития команды и с теми, с кем нам идти дальше. Я прекрасно понимаю болельщиков», – сказал Аленичев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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PNZ1985
1461430223
Непонятная речь дмитрия бердыевича!)
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mahan
1461430241
Дмитрий Анатольевич вспомните пожалуйста свои слова в зимнее трансферное окно где вы говорили,что команда укомплектована на 100%. Вы уж определитесь.
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Zmeu'
1461430741
Ещё бы Федун наконец понял что нужно не усиление а полная замена состава за исключением 4-5 человек! А остальных на трансфер! Да потеря денег но кто виноват ? За все в этой жизни приходиться платить!
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Тяп-Ляп.
1461431459
Уж 15 лет усиливаетесь.
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slavа0508
1461432120
Да уж Валеру ругали за вторые и третьи места а состав тоже был далеко не сильнейший,
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subbotaspartak
1461433217
Сам догадался?
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