Аленичев: «Спартаку» требуется усиление состава»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что московская команда нуждается в кадровом усилении. Отметим, что на данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

«Перестановки, конечно, нужны, требуется усиление. Это банальные вещи. Но сейчас, на данный момент, у нас есть все те, кого вы видите, те, кто выходят в стартовом составе. Крайне необходимо в ближайшее время, но после окончания чемпионата, сделать изменения в составе, и они будут. Но все-таки нужно определиться с вектором развития команды и с теми, с кем нам идти дальше. Я прекрасно понимаю болельщиков», – сказал Аленичев.