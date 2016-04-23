Клопп: «Я не зол, но есть чувство, что мы потеряли очки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 35-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:2). Мерсисайдцы вели по ходу встречи со счетом 2:0, но упустили победу.

«Нет, я не зол. Но я не чувствую, что мы набрали очко – я чувствую, что сегодня мы очки потеряли. Это был не лучший наш день.

Игра была интенсивной. «Ньюкасл» дважды ударил и дважды забил. У нас ударов было несколько больше, и мы забить больше, но не сделали этого и должны принять то, что получили», – сказал Клопп.