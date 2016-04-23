Ребров: «В частой смене тренеров «Спартака» ничего хорошего нет»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров выразил мнение, что частая смена тренерского штаба в московском клубе носит отрицательный характер.

– Смена тренеров, которая происходит в «Спартаке» почти каждый сезон, на вас лично как-то влияет?

– Думаю, не только на меня. Ведь всякий раз приходится привыкать к новому человеку, его требованиям, взглядам на игру, тренировочному процессу. Так что ничего хорошего в частой смене тренерского штаба нет. Спросите любого футболиста, и он ответит то же самое.