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  • Мутко: «Немного тревожит состояние газона в Казани перед финалом Кубка России»

Мутко: «Немного тревожит состояние газона в Казани перед финалом Кубка России»

23 апреля 2016, 14:40
1

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что финал Кубка России станет незабываемым зрелищем сродни тому, каким он являлся во времена Советского Союза. Также он отметил, что немного обеспокоен состоянием газона на «Казань Арене», которая примет решающий матч турнира. Напомним, финал Кубка России, в котором сойдутся ЦСКА и «Зенит», состоится второго мая.

«Казань Арена» – стадион не новичок, он уже принял не один матч. Опыт у них есть. В целом все готово. Газон вызывает небольшую тревогу, но его должны привести в порядок к матчу, а летом – довести до ума.

Надеюсь, мы снова сделаем из Кубка России то незабываемое зрелище, которое было в советское время. И сделаем его тем трофеем, который хочет выиграть любая команда», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Мутко Виталий
Комментарии (1)
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koli4ka
1461414630
Виталь, покосил бы газонокосилкой бурьянчик и не причитал бы о том что гостеприемные казанцы ищемят тебе финал...
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