Терехин: «Динамо» будет сложно что-то противопоставить команде Слуцкого»

Известный в прошлом футболист Олег Терехин считает ЦСКА очевидным фаворитом в дерби с «Динамо». Напомним, что московские команды сыграют завтра, 24 апреля, в рамках 25-го тура РФПЛ.

«ЦСКА – однозначно фаворит дерби. Армейцы и «Краснодар» обыграли в Кубке, и «Локомотив» должны были в концовке дожимать. Так что «Динамо» будет сложно что-то противопоставить команде Слуцкого.

Шансы есть всегда. Скорее нет просвета – в игре бело-голубых. Но на ЦСКА, надеюсь, настроятся. Хотя бы бегать начнут. Сейчас половина бегает, а половина… Особенно те, кто выходит на замену, пешком ходят. Непонятно, что у них в головах», — сказал он.