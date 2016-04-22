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  • Глушаков: «После каждого гола «Зенита» мы пытались спасти игру»

Глушаков: «После каждого гола «Зенита» мы пытались спасти игру»

22 апреля 2016, 23:01
3

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что команда проанализировала ошибки, допущенные в матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:5).

«Каждое поражение переносится тяжело. Мы уже разобрали эту игру. Впереди еще есть матчи. Чем быстрее мы забудем это поражение, тем лучше. В Питере пропустили очень быстрый гол во втором тайме. Если честно, не помню, чтобы мои команды когда-то пропускали настолько быстро. И ничего ведь не предвещало такого развития событий. Была наша атака, но при подаче в штрафную площадь мы не перебили первого игрока в защите «Зенита». Пошла контратака на наши ворота. Подстраховка не сработала… В общем, цепь командных ошибок», – сказал Глушаков.

По словам футболиста, гол Артема Дзюбы не надломил «Спартак».

«Мы боролись до конца. После каждого гола «Зенита» мы пытались спасти игру, создавали моменты. Никто не опускал рук. Даже мысли, что «Спартак» обречен, не было. Мы создали достаточно моментов. Нужно было их лучше реализовывать».

Также Глушаков поделился ожиданиями от матча 25-го тура против «Мордовии».

«Все в «Спартаке» понимают, что нам теперь нужно играть до последнего и набирать очки по максимуму, чтобы остались шансы на еврокубки. Что касается «Мордовии», то нам неважны их проблемы. У нас есть и свои. Нужно просто выходить и играть в футбол».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (3)
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Andrei1984
1461358225
Пиздабол!
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Zeff
1461393253
Глушаков бездарь!
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vladimir-7
1461399488
По тому как начали игру, Спартак должен был выиграть у Зенита.
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