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  • Ван Гаал: «Результаты в Кубке Англии в этом году говорят за то, что «Манчестер Юнайтед» стал лучше»

Ван Гаал: «Результаты в Кубке Англии в этом году говорят за то, что «Манчестер Юнайтед» стал лучше»

22 апреля 2016, 01:53
4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал выразил точку зрения, согласно которой его команда в этом году выглядит лучше, чем в предыдущем за счет того, что сумела пройти дальше по турнирной сетке Кубка Англии.

«Мы прошли дальше, чем в прошлом году. Тогда мы вылетели на стадии 1/4 финала, сейчас мы в полуфинале. Верю, что это значит лишь то, что мы стали лучше по сравнению с прошлым годом.

Не мне судить об этом, я уже говорил. Я лишь делаю все, что в моих силах. Сейчас мы в полуфинале Кубка Англии и в гонке за четвертую позицию, это было нашей целью», – сказал ван Гаал.

Источник: Goal.com
Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед ван Гаал Луи
Комментарии (4)
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MU-fanatic
1461280211
это потому что кроме КА пока команде не за что бороться и претендовать!
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Deadpool_mazafaka_biz
1461294164
меня уже тошнит от ван гала
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Дагыстанец
1461295765
ван Гаал оптимист))))))) а с футболом ему наверно пора заканчивать))
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Наварх
1461299741
Стал лучше, чем когда?))) Кубок не выигран и даже лига Европы под большим вопросом. Вы бы занимались больше командой, чем гадать на ромашке лучше, не лучше.Цепляясь за соломинку, Вы только устанавливаете мнение окружающих о своей личности, которой в свою очередь с МЮ не по пути.
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