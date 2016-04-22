Ван Гаал: «Результаты в Кубке Англии в этом году говорят за то, что «Манчестер Юнайтед» стал лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал выразил точку зрения, согласно которой его команда в этом году выглядит лучше, чем в предыдущем за счет того, что сумела пройти дальше по турнирной сетке Кубка Англии.

«Мы прошли дальше, чем в прошлом году. Тогда мы вылетели на стадии 1/4 финала, сейчас мы в полуфинале. Верю, что это значит лишь то, что мы стали лучше по сравнению с прошлым годом.

Не мне судить об этом, я уже говорил. Я лишь делаю все, что в моих силах. Сейчас мы в полуфинале Кубка Англии и в гонке за четвертую позицию, это было нашей целью», – сказал ван Гаал.