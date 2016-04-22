Жирков: «Гинер сказал, что я не настоящий армеец? Тогда я вообще спартаковец»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своем отношении к словам владельца московского ЦСКА Евгения Гинера о том, что, несмотря на выступления Жиркова в составе красно-синих с 2004 по 2009 год, он не является настоящим армейцем.

«Евгений Гинер сказал, что Широков – настоящий армеец, а я нет. Какой тогда? Фальшивый, значит. Обидно ли слышать? Нет. Может, он имел в виду, что я просто не заканчивал армейскую школу? Но тогда я вообще спартаковец.

Мой сын ходит в школу ЦСКА. Он хоть и чуть помладше, но занимался в общей группе с сыном Ромы Широкова. До этого в «Динамо» играл, но сейчас от дома до «армейской» академии – две минуты. Очень удобно. Из школы вышел – и ты на тренировке. Другое дело, что сейчас его перевели в платную группу. Почему? Сам не знаю… Но он уже мечтает играть в «Зените». Осталось только переехать», – поделился Жирков.

Напомним, что Жирков является воспитанником тамбовского «Спартака».