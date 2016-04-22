Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жирков: «Гинер сказал, что я не настоящий армеец? Тогда я вообще спартаковец»

Жирков: «Гинер сказал, что я не настоящий армеец? Тогда я вообще спартаковец»

22 апреля 2016, 01:20
43

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своем отношении к словам владельца московского ЦСКА Евгения Гинера о том, что, несмотря на выступления Жиркова в составе красно-синих с 2004 по 2009 год, он не является настоящим армейцем.

«Евгений Гинер сказал, что Широков – настоящий армеец, а я нет. Какой тогда? Фальшивый, значит. Обидно ли слышать? Нет. Может, он имел в виду, что я просто не заканчивал армейскую школу? Но тогда я вообще спартаковец.

Мой сын ходит в школу ЦСКА. Он хоть и чуть помладше, но занимался в общей группе с сыном Ромы Широкова. До этого в «Динамо» играл, но сейчас от дома до «армейской» академии – две минуты. Очень удобно. Из школы вышел – и ты на тренировке. Другое дело, что сейчас его перевели в платную группу. Почему? Сам не знаю… Но он уже мечтает играть в «Зените». Осталось только переехать», – поделился Жирков.

Напомним, что Жирков является воспитанником тамбовского «Спартака».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Жирков Юрий
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Red-White Sakhalin
1461282847
Да шл..ха ты Юра, вот кто..
Ответить
Zeff
1461291194
В ЦСКА только настоящих эскимосов берут. Таких, как Гинер.
Ответить
zadira56
1461292549
Юра! Здоровья тебе и удачи на ЕВРО!
Ответить
С-Пб on-line
1461305739
Ну уж точно не зенитчик
Ответить
ДМИТРИЙ202020
1461305945
Жирков отличное время провел в ЦСКА,Гинер не прав
Ответить
Витус Беринг
1461307071
В хрень какую то превратился, бедный Йоюрик !
Ответить
grand-igor
1461307999
свою лучшую игру жирков показывал в цска , а Гинер ВАФЕЛЬ
Ответить
firs04
1461309379
лучше уж быть таким не армейцем, чем таким Шрипоковым
Ответить
Диксоть
1461311977
Все мечтают играть в Зените или Газпроме ? ))) надеюсь эта песня не долго продлиться - тк блок пакет у правительства РФ . Им стоит намекнуть что халки,витсели,гараи и про. Х... Того не стоит, а на эти суммы можно строить хорошие спортивные академии по всей стране и звать лучших детских тренеров. Импортозамещение и вклад в свое будующее . Ну а стадион это ПОЗОР сродни Васильевой . И долгострой и цена 2-3 стадионов . Культурные люди некультурно пилят
Ответить
diadushka
1461316009
Жирков будет тем, кем скажет его жена, которая все вопросы решает, где и за сколько юра будет играть...... А для нас всех ты будешь подкаблучником, не имеющим своего мнения и решения
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
2
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
3
Все новости
Все новости
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
3
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
4
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
10
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
6
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
16
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+