Ловчев: «Краснодар» остановился в развитии, клубу нужен новый всплеск, новые задачи»

Известный эксперт Евгений Ловчев попробовал найти причины неудачной игры «Краснодара» в матче 1/2 финала Кубка России против ЦСКА.

«В чем причина такой игры «Краснодара»? Команда, как мне кажется, остановилась в развитии. У них все нормально, стабильное финансирование, вроде отрабатывают, но… Нужен новый всплеск, новые задачи. Нужна свежая кровь. Пока все игроки слишком удовлетворены, спокойны. Надежду какую-то президенту клуба дают, но не более. Хотя, конечно, надо понимать, что «Краснодар» играл с лидером чемпионата на чужом поле», – отметил Ловчев.