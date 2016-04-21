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  • Ловчев: «Краснодар» остановился в развитии, клубу нужен новый всплеск, новые задачи»

Ловчев: «Краснодар» остановился в развитии, клубу нужен новый всплеск, новые задачи»

21 апреля 2016, 21:23
7

Известный эксперт Евгений Ловчев попробовал найти причины неудачной игры «Краснодара» в матче 1/2 финала Кубка России против ЦСКА.

«В чем причина такой игры «Краснодара»? Команда, как мне кажется, остановилась в развитии. У них все нормально, стабильное финансирование, вроде отрабатывают, но… Нужен новый всплеск, новые задачи. Нужна свежая кровь. Пока все игроки слишком удовлетворены, спокойны. Надежду какую-то президенту клуба дают, но не более. Хотя, конечно, надо понимать, что «Краснодар» играл с лидером чемпионата на чужом поле», – отметил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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Samov@r
1461266031
Краснодару нужен в пару к Мамаеву креативный игрок,и место в лиги чемпионов обеспеченно
Ответить
арейская
1461282984
Да, "Краснодар" в прошедшем сезоне был намного лучше, сейчас-же трудно что-то предугадать заранее
Ответить
Krasnodar 123
1461310272
ДА, ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ ГАЛИЦКОМУ !
Ответить
Zeff
1461316262
Наказывать их нужно. За слив ЦСКА.
Ответить
никита голоян
1461334605
не мотиватор Кононов..не мотиватор((((
Ответить
никита голоян
1461335320
ари просто грубит на поле,Вандерсон бестолково бегает,Перейра ловит мух....
Ответить
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