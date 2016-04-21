«Барселона» отказалась отпускать Неймара на Кубок Америки

Форвард сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки. Руководство «Барселоны» отказалось отпускать свою звезду для участия в этом турнире. Напомним, что ранее появилась официальная информация о том, что Неймару разрешено принять участие в Олимпийских играх-2016, которые пройдут в Рио-де-Жанейро. Именно по этой причине ему было отказано на счет Кубка Америки – каталонцы не хотят терять Неймара на столь длительный срок.

Стоит отметить, что Олимпийские игры пройдут с 3 по 21 августа, а Кубок Америки – с 3 по 26 июня.