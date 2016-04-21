Самедов мечтает стать чемпионом России

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Самедов признался, что желает стать чемпионом России в составе «железнодорожников».

«У меня в карьере не так много трофеев. Я выиграл три Кубка России, два из которых с «Локомотивом». Я отыграл здесь семь сезонов и трижды становился бронзовым призером чемпионата. Большую часть карьеры провел именно в «Локомотиве».

Да, я воспитанник «Спартака», о чем говорил не раз, но выступаю за «Локомотив» и ничуть не жалею», – сказал Самедов.