«Зенит» и «Спартак» заплатят по 200 тысяч штрафа

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказания по итогам матча 24-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» принимал «Спартак» (5:2).

«За использование болельщиками пиротехники «Зенит» оштрафован на сто тысяч рублей. За скандирование болельщиками ненормативной лексики – на 70 тысяч, за выход за пределы технической зоны главный тренер команды Андре Виллаш-Боаша оштрафован на 20 тысяч, а начальник команды – на 10 тысяч. Что касается «Спартака», клуб оштрафован за использование фанатами пиротехники на сто тысяч и за скандирование ненормативной лексики также на сто тысяч», – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.