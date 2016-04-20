Роналду готов остаться в «Реале» до 2020 года

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду начал переговоры о продлении своего действующего контракта с мадридским клубом, сообщает El Confidencial. Представители португальца встретились с президентом клуба Флорентино Пересом. На встрече велась речь о продлении контракта до 2020 года. Напомним, что действующее соглашение рассчитано до середины 2018 года.

Стоит отметить, что Роналду хочет остаться в «Реале», но у него есть предложения от «ПСЖ», с президентом которого Нассером Аль-Хелайфи встреча уже состоялась, и «Манчестер Юнайтед».