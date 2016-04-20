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  • Мутко просит ФИФА сократить вместительность еще трех стадионов для ЧМ-2018

Мутко просит ФИФА сократить вместительность еще трех стадионов для ЧМ-2018

20 апреля 2016, 11:56
13

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Россия перешла к активной фазе подготовки мирового чемпионата. Во время «правительственного часа» с сенаторами он также рассказал об организационных механизмах, образованных как на уровне ФИФА, так и в России.

Мутко отметил, что сначала Россию ждет испытание в виде Кубка конфедераций, который проводится за год до мирового первенства. Матчи данного турнира пройдут на стадионах в Москве, Петербурге, Сочи и Казани, а значит они должны быть готовы к маю 2016 года.

По его словам, по пяти строящимся стадионам имеется заключение экспертизы, а по строящимся аренам в Ростове и Саранске они будут сделаны в скором времени. Говоря о Екатеринбурге и Калининграде он отметил, что в случае с местными стадионами ситуация слегка другая, так как ФИФА разрешила сократить необходимую вместимость до 35 тысяч мест.

В завершении выступления Мутко обратился к ФИФА с просьбой рассмотреть возможность сокращения вместимости еще для трех стадионов. По мнению чиновника, это позволило бы сэкономить средства.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (13)
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Freyk
1461144110
О том, как сэкономить средства, думать надо было тогда, когда заявка на ЧМ подавалась. А то теперь этот хитрец хочет и чемпионат провести, и денег не потратить. Толку стране от твоих 20-тысячников? Их и так достаточно было. Строй нормальные стадионы теперь.
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DIDI 23
1461146395
Проведём ЧМ на лужайке возле речки.
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zarya-lk72
1461146727
Нужно спросить у РФС и КАПЕЛЛО где деньги на строительство стадионов
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kotmyshka
1461148828
А чо? Газон, забор из вагонки, зрителей не пускать (пусть по телевизору смотрят) - дешево и сердито.
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bringing
1461148865
Всем выделят по телевизору
Ответить
Финт
1461149122
Правильно люди поедут со всего мира чтобы по городам по тусоваться и футбол посмотреть на экране из простыни на площади))
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vgarakh
1461149954
Деньги уже все разворовали
Ответить
Karpathian
1461151024
В Екб строительство полным ходом... Хочу снова на Централку гонять, а не на Уралмаш...
Ответить
ljrljr0505
1461153691
ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ? сТРОЙ НОРМАЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ. или деньги распилили и на стройку не осталось?
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samara94
1461157916
Да
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