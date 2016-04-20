Мутко просит ФИФА сократить вместительность еще трех стадионов для ЧМ-2018

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Россия перешла к активной фазе подготовки мирового чемпионата. Во время «правительственного часа» с сенаторами он также рассказал об организационных механизмах, образованных как на уровне ФИФА, так и в России.

Мутко отметил, что сначала Россию ждет испытание в виде Кубка конфедераций, который проводится за год до мирового первенства. Матчи данного турнира пройдут на стадионах в Москве, Петербурге, Сочи и Казани, а значит они должны быть готовы к маю 2016 года.

По его словам, по пяти строящимся стадионам имеется заключение экспертизы, а по строящимся аренам в Ростове и Саранске они будут сделаны в скором времени. Говоря о Екатеринбурге и Калининграде он отметил, что в случае с местными стадионами ситуация слегка другая, так как ФИФА разрешила сократить необходимую вместимость до 35 тысяч мест.

В завершении выступления Мутко обратился к ФИФА с просьбой рассмотреть возможность сокращения вместимости еще для трех стадионов. По мнению чиновника, это позволило бы сэкономить средства.