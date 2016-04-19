«Манчестер Юнайтед» – самый прибыльный клуб мира по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых прибыльных клубов по итогам сезона-2014/15.
На первом месте оказался «Манчестер Юнайтед» с прибылью в 190 миллионов долларов. В тройку также попали «Реал» (162 миллиона) и «Манчестер Сити» (131 миллион).
Отметим, что при составлении рейтинга сотрудники Forbes не учитывали трансферную активность клубов и их налоговые выплаты.
Полностью десятка самых прибыльных клубов сезона-2014/15 по версии Forbes выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» – 190 миллионов долларов
2. «Реал» – 162 миллиона
3. «Манчестер Сити» – 131 миллион
4. «Арсенал» – 122 миллиона
5. «Ливерпуль» – 115 миллионов
6. «Барселона» – 108 миллионов
7. «Ювентус» – 81 миллион
8. «Тоттенхэм» — 73 миллиона
9. «Шальке» – 67 миллионов
10. «Бавария» – 60 миллионов