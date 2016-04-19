Инфантино: «ЧМ-2018 станет первым, где будут использованы видеотехнологии»

На чемпионате мира 2018 года судьи впервые смогут использовать в своей работе видеотехнологии. Об этом рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Мы приняли историческое решение – тестировать «видео-рефери». К чемпионату мира мы будем понимать, как это будет работать.

В России это будет первый чемпионат мира, где будут использованы «видео-рефери», и это будет большое событие для футбола. Это будет первый чемпионат мира, где у судей будет возможность использовать технологии, и это поможет футболу», – сказал Инфантино.