Мутко официально обещал соблюдение прав сексуальных меньшинств во время ЧМ-2018

Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с правами и свободами сексуальных меньшинств в России.

«Могу заявить совершенно официально: никаких ущемлений прав и свобод допущено не было и не будет. Все права будут соблюдаться. Россия – открытая страна, мы никого преследовать не будем по каким-то наклонностям или ценностям. По религиозным и иным убеждениям никто не будет преследоваться.

Все это мы прошли перед Олимпиадой, и мы получили высочайшую оценку. Мы никогда не покушаемся на личную жизнь людей. Но мы бы не хотели, чтобы наши законы нарушались. Нужно просто правильно читать наши законы. До 18 лет никому нельзя навязывать какую-то философию», – сказал Мутко.

При этом президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что соблюдение прав человека – это очень важный вопрос.