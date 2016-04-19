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  • Мутко официально обещал соблюдение прав сексуальных меньшинств во время ЧМ-2018

Мутко официально обещал соблюдение прав сексуальных меньшинств во время ЧМ-2018

19 апреля 2016, 19:06
4

Президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с правами и свободами сексуальных меньшинств в России.

«Могу заявить совершенно официально: никаких ущемлений прав и свобод допущено не было и не будет. Все права будут соблюдаться. Россия – открытая страна, мы никого преследовать не будем по каким-то наклонностям или ценностям. По религиозным и иным убеждениям никто не будет преследоваться.

Все это мы прошли перед Олимпиадой, и мы получили высочайшую оценку. Мы никогда не покушаемся на личную жизнь людей. Но мы бы не хотели, чтобы наши законы нарушались. Нужно просто правильно читать наши законы. До 18 лет никому нельзя навязывать какую-то философию», – сказал Мутко.

При этом президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что соблюдение прав человека – это очень важный вопрос.

Источник: Р-Спорт
Россия Мутко Виталий
Комментарии (4)
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acer2003
1461082107
Мутко отвечает за базар ))
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cruiff
1461083565
Газзаеву повезло.
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Недовольный
1461090598
Радуйтесь питерцы,вас ущемлять не будут во время ЧМ-2018 :)сам Мудко обещал
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nemolod
1461099716
Интересно полюбопытствовать,каким образом г-н Мутко собирается соблюдать права этих меньшинств? Сектора трибун будет красить в голубой или розовый цвет или ставить указатели с надписью типа "только для таких-то или таких-то "?
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