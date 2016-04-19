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Мутко: «Могучий «Зенит» уже заждался нового стадиона»

19 апреля 2016, 12:56
35

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко дал понять, что строящийся на Крестовском острове стадион в Санкт-Петербурге будет готов к проведению Кубка конфедераций в 2017 году.

«Конечно, меня, как и всю страну, волнует проблема завершения строительства стадиона в Санкт-Петербурге. Сомнений нет, что к чемпионату мира они построят. Были сомнения по Кубку конфедераций, но теперь отступать некуда. Все, Санкт-Петербург — главный город Кубка конфедераций. Стадион готов на 84%.

Если заказчики и подрядчики строительства стадиона не достигнут договоренности, то мы выступим арбитрами. Им дано 15 дней. Могучий клуб «Зенит» уже заждался нового стадиона», – подчеркнул Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (35)
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Тraumtanzеr
1461060830
Никогда этот клуб не станет могучим, не заслужили.
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maygli
1461060979
Во как! Оказывается вся страна места себе не находит, волнуется, - "А как там дела со стадионом у могучего "Зенита"?"
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KorolShut
1461061589
Всю страну волнует когда будет порядок в стране, а не сраный стадион
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Тяп-Ляп.
1461062358
Вонючий Зинит не дождёца стадиона.
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policepnz
1461062360
зарплаты не платят, выгоняют, народ обнищал, тратя 80% доходов на еду.. а вы про какой то вонючий стадик, товарищ министр МуДко
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slavа0508
1461063827
В стране кризис,не знаю как в наших двух столицах,а в остальной стране народ в основном всю свою зарплату тратит на еду и кварплату и то не всегда хватает а вы нам про этот стадион,наверное уже получается самый дорогой в мире идёт на рекорд в книгу Гиннесса
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Каратель помойников
1461071978
какой зенит?...ну посмешил...может баблососный?
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taben
1461074200
Могучий у Зенита только бюджет.
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slavа0508
1461075616
Страна ждёт новые современные больницы,детсады,достойные пенсии старушкам,чтоб личило тяжёло больных детей государство,а стадионы должны строить частные инвесторы и вообще профессиональный футбол это дело частного капиталла,по крайне мере так во всём мире,Вот строит же сам Галицкий,да и Федун тот же построил и не какого распила бюджетных денег
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BAIv
1461077556
могучая стая вороватых чинуш мечтает воровать деньги на строительстве стадиона Зенит еще лет 50,......муДкО воню..й
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