Мутко: «Могучий «Зенит» уже заждался нового стадиона»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко дал понять, что строящийся на Крестовском острове стадион в Санкт-Петербурге будет готов к проведению Кубка конфедераций в 2017 году.

«Конечно, меня, как и всю страну, волнует проблема завершения строительства стадиона в Санкт-Петербурге. Сомнений нет, что к чемпионату мира они построят. Были сомнения по Кубку конфедераций, но теперь отступать некуда. Все, Санкт-Петербург — главный город Кубка конфедераций. Стадион готов на 84%.

Если заказчики и подрядчики строительства стадиона не достигнут договоренности, то мы выступим арбитрами. Им дано 15 дней. Могучий клуб «Зенит» уже заждался нового стадиона», – подчеркнул Мутко.