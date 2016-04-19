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В «Барселоне» недовольны Неймаром

19 апреля 2016, 11:17
12

Руководство «Барселоны» продолжает проводить анализ провальных выступлений команды в последних матчах. Как сообщает La Vanguardia, особого внимания «удостоился» нападающий команды Неймар.

Согласно информации источника, руководство клуба встревожено образом жизни футболиста. В «Барселоне» уверены, что Неймар столкнулся с обширной и нелегкой жизнью в социальной области, предъявляющей к нему высокие требования. В частности, это относится к вопросам, которые связаны со сферой рекламы. Кроме того, бразилец уделяет особое внимание праздникам, в которых он часто принимает участие.

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей в чемпионате Испании, забив 21 гол и сделав 10 голевых передач.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (12)
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калач
1461054764
пусть в ПСЖ валит за 160 лямов. А себе взять кого-то более адекватного - Мареза например :)
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policepnz
1461056583
Жизнь удалась че пристали к парню)
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Den Bull
1461057367
Гнать пора!)
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Protosser
1461058916
Бразильцы почти все такие. Серьезный подход редко у кого бывает. Талант => Звезда => Бабло => Развлечения и отдых.
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Fandorine
1461063852
Если бы в любом нашем Российском клубе игрок за 29 матчей в чемпионате забил 21 гол и сделал 10 голевых передач руководству было бы пох.р на его образ жизни.
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Baich
1461065018
Беда, просто хулиган какой то)
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levon_man
1461065949
Гормоны еще играют в нем. Не перебесился. Молод еще. Да и драка после игры с Валенсией - указывает на это
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Luis Figo
1461069387
да оставьте вы его, избавляйтесь от Месси, надо продавать пока цена высокая! Вместо него можно купить молодых талантлевых игроков! Например, Дибалу, Морату, обратно Санчеса и еще многих!
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LINED
1461074627
Стали недовольны после того, как он попросил повысить зарплату в пять раз
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Ronaldinho R10
1461139538
То, как гребень "играет" в последних матчах-показатель, что от гребня нужно избавляться. Слишком дофига он из себя корчит, никем, по сути, не являясь.Самый лажовый игрок из атаки Барселоны.
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