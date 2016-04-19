В «Барселоне» недовольны Неймаром

Руководство «Барселоны» продолжает проводить анализ провальных выступлений команды в последних матчах. Как сообщает La Vanguardia, особого внимания «удостоился» нападающий команды Неймар.

Согласно информации источника, руководство клуба встревожено образом жизни футболиста. В «Барселоне» уверены, что Неймар столкнулся с обширной и нелегкой жизнью в социальной области, предъявляющей к нему высокие требования. В частности, это относится к вопросам, которые связаны со сферой рекламы. Кроме того, бразилец уделяет особое внимание праздникам, в которых он часто принимает участие.

В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей в чемпионате Испании, забив 21 гол и сделав 10 голевых передач.