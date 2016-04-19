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Главный тренер «Челси» (U-19): «Мы написали историю»

19 апреля 2016, 10:36
3

Главный тренер «Челси» (U-19) Ади Вивиш прокомментировал игру своих подопечных в финальном матче юношеской Лиги чемпионов. Напомним, что синие играли с «ПСЖ» и выиграли со счетом 2:1.

«Это был насыщенный финал между двумя очень хорошими командами. Выиграть этот турнир один раз – это огромное достижение, но выиграть трофей два раза подряд – это очень сложно. Это может сделать только выдающаяся команда.

Мы написали историю. После первых 15 минут мы могли забивать несколько мячей, но в любом случае победили благодаря тому, что лучше использовали свои моменты», – отметил Вивиш.

В прошлом году «Челси» (U-19) играл в финале юношеской Лиги чемпионов с «Шахтером» (3:2).

Источник: УЕФА
Европа Челси ПСЖ
Комментарии (3)
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LondonStamford
1461058387
Слава Богу! Красавцы :)!!!! С победой всех болельщиков Челси).
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Kano
1461058530
Это Челси, детка. Молодцы. Лучшая академия. Или тренер лучший.
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talgatnurzhanov2006
1461065510
молодцы, что ещё сказать, к сожалению к основному составу это не относится.
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