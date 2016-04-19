Главный тренер «Челси» (U-19): «Мы написали историю»

Главный тренер «Челси» (U-19) Ади Вивиш прокомментировал игру своих подопечных в финальном матче юношеской Лиги чемпионов. Напомним, что синие играли с «ПСЖ» и выиграли со счетом 2:1.

«Это был насыщенный финал между двумя очень хорошими командами. Выиграть этот турнир один раз – это огромное достижение, но выиграть трофей два раза подряд – это очень сложно. Это может сделать только выдающаяся команда.

Мы написали историю. После первых 15 минут мы могли забивать несколько мячей, но в любом случае победили благодаря тому, что лучше использовали свои моменты», – отметил Вивиш.

В прошлом году «Челси» (U-19) играл в финале юношеской Лиги чемпионов с «Шахтером» (3:2).