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  • Орлов: «Дзюба полетел со спартаковскими игроками в Москву, и это очень хорошо»

Орлов: «Дзюба полетел со спартаковскими игроками в Москву, и это очень хорошо»

18 апреля 2016, 21:28
11

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, что нападающий «Зенита» и бывший игрок «Спартака» Артем Дзюба отправился в Москву вместе со столичной командой после матча 24-го тура РФПЛ.

«У Дзюбы нет никакой эйфории, связанной с 100-м голом. Он со спартаковскими игроками полетел в Москву – это очень хорошо. Он спокоен.

В Санкт-Петербурге к этому относятся абсолютно спокойно. Немного надумано это противостояние клубов. К нам в Россию постепенно приходит профессионализм. Игроки общаются за пределами поля. Я понимаю, что он дружит с кем-то из игроков «Спартака», – сказал Орлов в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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fakel-vrn
1461005944
поехал со спартаком праздновать свою победу
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Ugo
1461007674
Респект Артему, класс очевиден.
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KARAT777
1461013859
В Москве клубы по круче и кальяны лучше...
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Federalll
1461014572
Интересно, он с Боккетти сел в разных частях салона :)))
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Arhadiavol
1461014877
ну это нормально
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NapaS
1461015356
Непонятна позиция Аленя. На фоне таких результатов не мешало бы заручиться поддержкой болельщиков или, в крайнем случае, постараться лишний раз не провоцировать общественность. Всем сразу было очевидно, что разрешение Дзюбе сесть в наш клубный автобус, а затем полететь с вместе с командой на их чартере, нашло бы поддержку красно-белой аудитории только в том случае, если бы Дзюба полетел в багажном. Присутствие его в салоне к тому же не добавляло команде, как коллективу. Вопрос: Дмитрий Анатольевич, в чем соль?
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Каратель помойников
1461081036
пенсионер орлов как всегда в своём репертуаре,интересно,на каком зелье он сидит?
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