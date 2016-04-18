Орлов: «Дзюба полетел со спартаковскими игроками в Москву, и это очень хорошо»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, что нападающий «Зенита» и бывший игрок «Спартака» Артем Дзюба отправился в Москву вместе со столичной командой после матча 24-го тура РФПЛ.

«У Дзюбы нет никакой эйфории, связанной с 100-м голом. Он со спартаковскими игроками полетел в Москву – это очень хорошо. Он спокоен.

В Санкт-Петербурге к этому относятся абсолютно спокойно. Немного надумано это противостояние клубов. К нам в Россию постепенно приходит профессионализм. Игроки общаются за пределами поля. Я понимаю, что он дружит с кем-то из игроков «Спартака», – сказал Орлов в эфире телеканала «Наш футбол».