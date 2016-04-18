Родионов: «Аленичев доработает сезон, а после будем смотреть»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что вопрос продолжения сотрудничества с главным тренером Дмитрием Аленичевым будет решаться после окончания сезона.

«Аленичев доработает до конца сезона. После будем смотреть, подводить итоги», – сказал Родионов.

После 24 туров «Спартак» находится на седьмой строчке в таблице РФПЛ, отставая на 11 очков от лидирующего «Ростова», и на шесть баллов – от «Локомотива», который занимает четвертое место, дающее право выступать в Лиге Европы.