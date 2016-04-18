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  • Родионов: «Аленичев доработает сезон, а после будем смотреть»

Родионов: «Аленичев доработает сезон, а после будем смотреть»

18 апреля 2016, 19:28
11

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что вопрос продолжения сотрудничества с главным тренером Дмитрием Аленичевым будет решаться после окончания сезона.

«Аленичев доработает до конца сезона. После будем смотреть, подводить итоги», – сказал Родионов.

После 24 туров «Спартак» находится на седьмой строчке в таблице РФПЛ, отставая на 11 очков от лидирующего «Ростова», и на шесть баллов – от «Локомотива», который занимает четвертое место, дающее право выступать в Лиге Европы.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
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Тяп-Ляп.
1460997839
Очередной физрук спёкся.
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maygli
1460999071
Это правильное решение, не трогать и не дёргать Аленичева до конца сезона Не всё получилось в игре с Зенитом, где-то удача отвернулась, где-то судья, но такую игру, которую показал Спартак в первом тайме, не ожидал никто, не Зенит, не болельщики, не я, думаю и игроки Спартака тоже были в лёгком недоумении, что можно так играть с Зенитом. ( То что произошло во втором тайме подлежит тщательному разбору, полному осмыслению и корректировке, может психолога подключить). И нужно закреплять такую игру и оттачивать от матча к матчу, тем более, что уже можно больше ни на чём не зацикливаться (кубки, еврокубки), ни на что не отвлекаться. Так, чтоб к концу сезона мы увидели команду, которую всё таки построил Аленичев и игру на которую хочется смотреть. (Барса вчера тоже проиграла, но мы , как маньяки продолжаем смотреть на их игру). И как бы потом не сложилась судьба Аленичева, хотелось бы чтоб по окончании сезона в его адрес звучали только слова благодарности, а для этого нужно работать и работать.
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pktsoev
1461005992
Алень-нормальный, порядочный мужик и хороший тренер! И если они его тронут, то будут фраерами!
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kostyandr
1461006088
Где Титов?
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Psih86
1461006357
Какое же говно в этом клубе творится.....оставьте тренера на сезона три,и пусть он сам трансферами занимается.....а по другому лучше не будет!!!
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deinego77@yandex.ru
1461009094
И всё вам не так и всё вам не нравится! Оставьте тренера в покое пусть тренерует пригласите Моуринью кто вам ещё нужен не понятно!
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maior-60
1461013767
А сам не собираешься?
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aleks.meskini12
1461049047
problema v igrokah. nujno pokupat' bolee silnyh futbolistov. tot je rostov s takim sostavom dolgo ne protyanet, sleduyushiy sezon bez usileniya na vysokoe mesto vryad li potyanut
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SpazMatikus
1461077387
Да дайте вы ему поработать толком с командой,и будет результат.Уверен,просто.Ну а если менять то только уже реально на топового тренера ,а это уже огромное бабло,да и такой тренер попросит большие трансферы,а это ещё больше бабла...и вообще кого щас свободного то найти,который еще согласится в наш чемп ехать.А на непонятно кого менять вредить команде,лично я верю в хороший результат с Аленем.
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