Ученые установили, что стоимость Месси на 40 миллионов больше, чем Роналду

По данным Политехнического университета Валенсии, проведшего исследование по объективной оценке стоимости лучших футболистов мира, самым дорогим игроком планеты оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Его оценили в 141 миллион евро. Второе место у форварда «Реала» Криштиану Роналду, стоимость которого составила 101 миллион.

Отметим, что оценка включала в себя всевозможные показатели игроков, такие как голы, результативные передачи, карточки и прочее. Расчет был произведен на основании данных нынешнего и прошлого сезонов.