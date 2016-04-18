Бывший вице-президент «Динамо»: «Пока не буду раскрывать причин моего ухода из клуба»

Бывший вице-президент «Динамо» Геннадий Соловьев не стал раскрывать причину своего увольнения, отметив, что текущие результаты бело-голубых есть ни что иное, как наглядный показатель нынешней ситуации в клубе.

– Я больше не работаю в «Динамо». Уволился оттуда. А что говорить? Посмотрите на турнирную таблицу и игру. Все станет понятно.

– А почему уволились?

– Ну… Не хочу я это комментировать. Придет время – расскажу. Не работаю в клубе с ноября.

– Ваше мнение весьма интересно. Стоит ли сейчас увольнять Кобелева?

– А что вы предлагаете?

– Может быть, встряхнуть команду? Есть, например, амбициозный Хохлов, в клуб вернулся Силкин.

– Осталось еще вернуть Божовича, Петреску и Черчесова. Кого еще? Давайте всех вернем, соберем в кучу.