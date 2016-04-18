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  • Пети: «Меня мучает вопрос, а справедливо ли Францию победила на ЧМ-98?»

Пети: «Меня мучает вопрос, а справедливо ли Францию победила на ЧМ-98?»

18 апреля 2016, 15:39
3

Экс-хавбек сборной Франции Эммануэль Пети выразил сомнение по поводу справедливости победы трехцветных на домашнем чемпионате мира 1998-го года. Напомним, в финале того мундиаля французы разгромно переиграли команду Бразилии (3:0), а сам Пети отметился забитым мячом, поставив точку в матче.

«Последние несколько недель я задаю себе вопрос: «На самом ли деле мы победили в чемпионате мира?». Сегодня я также спрашиваю себя – а не было ли это договорным матчем?

Я не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Я уверен лишь в одном: мы отдали все силы на поле, действительно выложились по максимуму, сделали все возможное, чтобы добиться победы.

Как бы там ни было, мы – игроки, – сделали все от нас зависящее для этого. Было ли там что-то не так, я не могу знать точно. Однако повторю еще раз – меня беспокоит этот вопрос. С того момента минуло 17 лет, и последние несколько недель я мучаюсь этим вопрос», – сказал Пети.

Источник: Mirror.co.uk
Весь мир Франция Бразилия
Комментарии (3)
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BarcelonianDestroyer
1460985533
Надо было задаваться вопросом сразу после матча а не через 18 лет))
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Alex3920486
1460986004
Дурак...
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С-Пб on-line
1460989263
Давно о тебе не было ничего слышно...
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