Дзюба: «Спартак» заставил себя уважать»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:2), а также рассказал о своем отношении к бывшей команде.

«Спартак» заставил себя уважать. Сейчас все будут говорить, мол, 5:2, мы их разгромили, но в первом тайме с ними было очень тяжело, они были очень злыми, по-футбольному заряженными. Я очень уважительно отношусь к самому «Спартаку», к ребятам. У меня с ними никаких конфликтов не было. Они всегда ко мне по-доброму, и я их тоже очень уважаю и всех люблю», – сказал Дзюба.