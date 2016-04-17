Симонян: «В таком поражении от «Зенита» виноваты игроки «Спартака», а не Аленичев»

Бывший игрок и тренер московского «Спартака», первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился своими мыслями о крупном поражении красно-белых от «Зенита» (2:5) в матче 24 тура российской Премьер-лиги.

«Результат 2:5 говорит сам за себя. При чем тут тренер? Команда вышла при счете 2:1 и оголила тылы. Халк прошел оборону совершенно свободно. Было ощущение, что никого не было на его пути. Неужели тренер в перерыве сказал им оголить тылы? Спрос с игроков. Хоть я и был атакующим игроком, но при этом уделял внимание обороне. Игра начинается с обороны и уже от нее исходит.

То, что было во втором тайме – это полное безобразие, касающееся игроков обороны. Так безграмотно на лицевой линии пропустить, при всем уважении к нему, Артема Дзюбу? Два игрока выпустили его из под контроля. Полнейшая безграмотность и одного, и другого. Где оказался Макеев в начале второго тайма? Почему он оказался не на своей позиции, а где-то впереди? Вот вопросы, которые должны разобрать тренеры, потому что так все же нельзя строить игру.

Главная же проблема заключается во всей командной игре. Должна быть компактность. Только так, а не иначе», – заявил Симонян.