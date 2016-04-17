«Динамо» – «Крылья Советов». Шунин, Терехов и Бечирай в стартовом составе бело-голубых

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура российской Премьер-лиги между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

«Динамо»: Шунин, Живоглядов, Губочан, Хольмен, Ещенко, Соснин, Драгун, Зобнин, Ионов, Терехов, Бечирай.

Запасные: Габулов, Лещук, Дьяков, Погребняк, Катрич, Морозов, Обольский, Кузьмин.

«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Родич, Померко, Габулов, Яковлев, Молло, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Садик, Чочиев, Симайс, Бато, Бруно, Яхович, Каленкович, Лобанцев.