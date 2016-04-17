Ловчев: «Зенит» просто порвал «Спартак» и обострил борьбу за золото до предела»

Бывший футболист «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре «Зенита» в победном матче против красно-белых (5:2) в 24 туре российской Премьер-лиги.

«Победил тот, кому это было больше нужно. «Зенит» просто порвал «Спартак» и обострил борьбу за золото до предела. Еще когда отрыв от ЦСКА был десять очков, я говорил, что «Зенит» все равно станет чемпионом. У «Зенита» лучший подбор игроков – это факт. И в любой момент лидеры питерцев могут перевернуть ход матча. Из минуса сделать плюс, забить четыре за тайм. Думаю, потерять очки «Зенит» теперь может только с «Ростовом».

И я бы не стал акцентировать внимание на экс-спартаковце Дзюбе, который забил победный мяч. Он – зависимый игрок. Халк отдал, Дзюба забил. Пора забыть, что Артем когда-то был игроком «Спартака». Теперь он в «Зените» и, что важно, регулярно забивает. Времена поменялись. Когда-то нам говорили, что деньги не нужны. А теперь оказывается, что тому, у кого их больше, лучше живется. Может, Дзюбе завтра предложат в другом клубе больше зарплату, и он уйдет. Не знаю, из-за чего он покинул «Спартак» – в голову другому человеку не залезешь.

Но, конечно, Дзюба ушел и за уважением тоже. Факт, что в «Спартаке» его не всегда ценили. Когда он возвращался из аренд в «Ростове» и «Томи», то хотел понять: рассчитывают ли на него в «Спартаке». Хотел пойти к Федуну и обсудить с ним свое будущее. И тот же Карпин говорил ему, что не надо никуда идти – топор войны зарыт. Но каждый раз все повторялось. Карпин над ним порой просто издевался. Хотя Федун к Артему всегда хорошо относился. Но что было, то прошло. Теперь Дзюба в «Зените». И ему хочется многое доказать и себе, и тем людям, которые его не уважали в «Спартаке». В таком состоянии он играет лучше всего», – сказал Ловчев.