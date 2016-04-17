Веденеев: «Зенит» играл с такими оплошностями, что первый тайм «Спартак» мог выигрывать со счетом 4:1»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев раскритиковал игру в обороне обеих команд в матче 24 тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (5:2).

«Во вчерашнем матче обе команды очень плохо играли в обороне и очень хорошо в атаке. «Зенит» с выходом Гарая и Гарсии оборону укрепил и навел там порядок. У «Спартака» этого порядка не было от начала и до конца матча.

По качеству игры эту встречу вряд ли можно назвать матчем европейского уровня. «Зенит» играл с такими оплошностями, что в первом тайме «Спартак» мог выигрывать со счетом 4:1. Странно, когда игроки такого уровня допускают такие ошибки.

Не могу сказать, что «Зенит» показал чемпионскую игру. Чемпионы с такими ошибками не играют, оборона далека от идеальной. Не все сейчас зависит от команды Андре Виллаш-Боаша, посмотрим, как проведут оставшиеся матчи соперники. «Зенит» может победить в оставшихся встречах, но это же может сделать и ЦСКА», – сказал Веденеев.