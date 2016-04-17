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  • Бубнов: «Окажись на месте «Зенита» другая команда РФПЛ, «Спартак» вряд ли вернулся бы домой без очков»

Бубнов: «Окажись на месте «Зенита» другая команда РФПЛ, «Спартак» вряд ли вернулся бы домой без очков»

17 апреля 2016, 12:31
2

Известный эксперт Александр Бубнов поделился своими мыслями о крупной победе «Зенита» над «Спартаком» (5:2) в матче 24 тура чемпионата России.

«Тот факт, что «Спартак» вел в счете после первого тайма, был для меня достаточно неожиданным. Главное – Дмитрию Аленичеву удалось удивить оппонента. «Зенит» отнесся к поединку излишне уверенно, не ожидал столь резвого старта от красно-белых, за что и поплатился двумя пропущенными мячами. Гости могли забивать и еще гол-два, и тогда, вполне вероятно, сценарий встречи оказался бы иным. Ударный кулак передней линии – Зе Луиш, Промес, Попов вкупе с поддержкой из центра в лице Глушакова, Ромуло и Зотова, поочередно участвовавшими в атакующих действиях, буквально ошеломил подопечных Андре Виллаш-Боаша.

Окажись на месте «Зенита» другая команда премьер-лиги, «Спартак» вряд ли вернулся бы домой без очков, но питерцы собрались, перестроились и уже на первой минуте второго тайма сравняли счет. Гол Халка – главного героя встречи – изменил все. Бразилец раз за разом доказывает, что не зря считается лидером сине-бело-голубых. Преимущество «Спартака» растаяло, «Зенит» уже не был столь благодушен, и превосходство хозяев в классе сказалось. Халк выдал отличную голевую передачу на Артема Дзюбу, который забил победный мяч. Стоит особо отметить и Маурисио, записавшего на свой счет и гол, и пас.

«Зенит» играл в свой футбол, тогда как «Спартак» хорошо выглядел до перерыва. Аленичев выбрал правильную тактику, но имевшихся в его распоряжении кадровых ресурсов оказалось недостаточно, чтобы удержать победный или хотя бы ничейный счет. Задняя линия продолжает оставаться ахиллесовой пятой красно-белых. После ухода Сердара Таски пара центральных ГранатБоккетти является единственно возможной, но она априори ненадeжна, не говоря уже про фланги. Аленичеву ничего не остаeтся, как работать с имеющимися футболистами, а за основу следует взять модель игры, выглядевшую столь эффективно в первом тайме на «Петровском», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бубнов Александр
Комментарии (2)
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VVM1964
1460887946
ДА . ВСЕ ТАК .
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Flydis
1460889105
Правильно сказано - у Спартака с атакой все в порядке, а вот защита хромает и скамейка слабая. Определенно нужно усиливаться летом.
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