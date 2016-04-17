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Месси раскрыл секрет успеха «Барселоны»

17 апреля 2016, 08:59
19

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие факторы помогают каталонской команде выигрывать трофеи.

«Секрет успеха «Барселоны» – хорошие отношения между игроками. Я отлично общаюсь не только с Неймаром и Суаресом, но и со всеми другими членами нашей команды.

Мы спокойно выполняем свою работу, отдавая всего себя на каждой тренировке. В команде есть футболисты, которые выигрывали всевозможные трофеи, но они по-прежнему не теряют мотивации, словно у них ничего нет. В этом сила «Барселоны».

Стремление всегда побеждать, прекрасная атмосфера в клубе, а также желание ежедневно работать – ключевые факторы успеха», – отметил аргентинский форвард.

Источник: A Bola
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (19)
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viking_91
1460874662
как бы барса не провалилась, чемпионат испании не выигран ещё
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Devil56
1460876364
Раскрыл, так раскрыл...
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lorencik
1460876706
Да успех так успех!!! с 20 марта ничья и три поражения!!!Да уж УСПЕХ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ.Да ещё же Примера не выиграна-не известно чем дело закончится.
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кто там
1460880308
а я думал дяди из уефа
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liver2015
1460881130
футболисты тоже люди и устают. команда не может каждый год выигрывать все трофеи которые есть,сейчас у барсы временный спад, а в следующем году посмотрим
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crusadere
1460881965
Отсутсвие языкового барьера это плюс))
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artem 81
1460890862
Хорошо сказал
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киэнджин
1460910364
Ум, точность передач, красота комбинаций , величайший состав: все то, за то что мы любим Каталонию.
Ответить
Pourport
1460981366
Сливают золото)))
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Artur$
1461001226
Красавчик
Ответить
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