Месси раскрыл секрет успеха «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, какие факторы помогают каталонской команде выигрывать трофеи.

«Секрет успеха «Барселоны» – хорошие отношения между игроками. Я отлично общаюсь не только с Неймаром и Суаресом, но и со всеми другими членами нашей команды.

Мы спокойно выполняем свою работу, отдавая всего себя на каждой тренировке. В команде есть футболисты, которые выигрывали всевозможные трофеи, но они по-прежнему не теряют мотивации, словно у них ничего нет. В этом сила «Барселоны».

Стремление всегда побеждать, прекрасная атмосфера в клубе, а также желание ежедневно работать – ключевые факторы успеха», – отметил аргентинский форвард.