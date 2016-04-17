Ткачев: «Ничья с «Локомотивом» – ужасный результат для ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев остался недоволен итоговым результатом матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Конечно, ничья для нас – это ужасный результат. Нам нужно было только выигрывать, но ничего, будем двигаться дальше.

В концовке уже подустали и не хватило сил реализовать моменты. Нужно было, конечно, с первых минут так начинать, чтобы полностью доминировать на поле. Слава богу, что еще и забили. Будем разбирать игру.

Установка тренера? Полностью бороздить всю бровку, бить, подавать, внести как можно больше остроты в игру», – сказал Ткачев.