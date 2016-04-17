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Дзюба верит, что Аленичев приведет «Спартак» к чемпионству

17 апреля 2016, 07:58
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Спартаком» выразил мнение, что главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев сможет привести московский клуб к чемпионству в РФПЛ.

– С Аленичевым общались после матча?

– Перекинулись парой фраз. Очень уважаю Дмитрия Анатольевича и считаю, что он может привести «Спартак» со своим штабом к чемпионству когда-нибудь, но ему нужно время. Кому-то дают пять-шесть лет, а человек еще и года не отработал.

– Жалости нет к «Спартаку»?

– Жалость – плохое чувство. Тем более к сильному сопернику, а «Спартак» сильный соперник. Хорошая команда с хорошими футболистами, традициями, одной из самых многочисленных. Поэтому испытываю только уважение, а не жалость, — отметил Дзюба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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XAPAKTEP_
1460870004
Так и не понял от души сказал или слукавил?
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Parham
1460872936
Значит Зенька - готов отказать от чемпионства в одном сезоне???
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Sergej-74
1460873321
Пошутил..............
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Виталич
1460877295
Дзюба-правильно сказал..он нормальный пацан..
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Reets
1460878948
Интересно, сколько лет еще пройдет, прежде чем в Спартаке поймут что дело не в тренере и игроках. Комедия. Сочувствую только болельщикам... Как там дела с выкупом клуба у Федуна?
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кто там
1460880251
ахахах. на поле опустил и тут трольнул) сильная команда ахаха. гроза кипрских клубов любителей)
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ильиных
1460888420
Я тоже верю
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maksspartak
1460892565
дзюба карасава ))) хорошо сказал
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