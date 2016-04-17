Дзюба верит, что Аленичев приведет «Спартак» к чемпионству

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Спартаком» выразил мнение, что главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев сможет привести московский клуб к чемпионству в РФПЛ.

– С Аленичевым общались после матча?

– Перекинулись парой фраз. Очень уважаю Дмитрия Анатольевича и считаю, что он может привести «Спартак» со своим штабом к чемпионству когда-нибудь, но ему нужно время. Кому-то дают пять-шесть лет, а человек еще и года не отработал.

– Жалости нет к «Спартаку»?

– Жалость – плохое чувство. Тем более к сильному сопернику, а «Спартак» сильный соперник. Хорошая команда с хорошими футболистами, традициями, одной из самых многочисленных. Поэтому испытываю только уважение, а не жалость, — отметил Дзюба.