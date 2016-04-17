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Дзюба: «Роналду и Месси не забили бы у нас больше 20 голов»

17 апреля 2016, 00:51
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Спартаком» (5:2) в матче 24-го тура РФПЛ поделился своим мнением о конкуренции в сборной России.

«Я всегда за конкуренцию в сборной. Почему кто-то решил, что я не люблю конкуренцию? Смолов в порядке, но многие не замечают Мамаева, который дает потрясающие передачи. Пашу убрали – меньше передач. Это лишний раз подтверждает, что много хороших русских игроков.

Сначала унижаем игроков, а начинает забивать – король. У нас нет золотой середины. Сейчас три-четыре игры не забьет – снова. Призываю всех любить друг друга: мы – вас, вы – нас. В наши дни не так просто забивать. Криштиану Роналду и Месси не забили бы у нас больше 20. В Пермь приедут в минус 30 и обалдеют. А там еще Белоруков», – сказал Дзюба.

Также бывший игрок «Спартака» рассказал о своей беседе с Дмитрием Аленичевым.

«Перекинулись парой фраз. Я очень его уважаю. Он может привести «Спартак» к чемпионству. Думаю, ему нужно время. «Спартак» – сильный клуб, с хорошими футболистами и традициями, хорошей армией болельщиков, возможно, самой многочисленной. Жалость – не то чувство. Уважение – перед игрой. «Спартак» заставил себя уважать в первом тайме. Сейчас будут говорить, что 5:2, разгромили, но на поле было очень тяжело. Они были злые, заряженные. Уважительно всегда отношусь к «Спартаку», к ребятам. Они ко мне – по-доброму, и я тоже их люблю».

Кроме того, Дзюба сказал, что хотел бы, чтобы Андре Виллаш-Боаш остался в «Зените».

«Очень хотел бы, я уже это говорил. Я его очень уважаю. Когда попадается такой коуч, это дорогого стоит. Для любого игрока и команды важно найти своего тренера. Мне очень обидно, что он уходит. Чуть надеюсь, что он передумает. Он чувствует ребят. Смотрит, у кого какой стержень, кто на что способен. Мне он с первого дня доверял, поддерживал. Вы же знаете, это в любой профессии важно».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Bellamy90
1460845903
Ну, Артем махнул. Если он не может забить 20, это не значит, что Месси и Роналду не смогут
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460846993
*
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Samov@r
1460847581
Дурачок и только,Месси десять голевых отдаст в Перми и сделает результат,а стаким судейством Криштияну надо 25раз упасть вот и твои двадцать мячей
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NoN141
1460848871
Дзюба слишком много за последнее время говорит, да и полную чушь. А сегодня наверное спартаковцы после матча по голове настучали.
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hjvfybcn
1460848914
Эксперт растёт
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арейская
1460864135
Балаболка ты, Артёмка...
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МасСуд
1460874600
Что за дебил.... Какой же ты дебил джюба... Ты просто дебилище...
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Fin035
1460875143
Дзюба полный идиот,как всегда! Он действительно думает,что он лучше Месси и Рона! Придурок! Только и может бла-бла-бла! Да они вам за игру 20 наколотят!
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Виталий1
1460877806
Да это всем понятно! Голы же команда делает, а не один супернападающий. А команд для Меси и Рональду у нас в стране нет. Так они и мыкались бы у нас в поисках мяча по суглинистому полю.
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veksill
1460888557
Господи Дзюба ты хоть сам то понимаешь что говоришь? Ты бы в Испании без Халка вообще бы и мяча даже не понюхал. Не говоря уже про забить. Бревно балаболка. В отличии от тебя мисси и рон одни могут защиту пройти, а уж тем более наши дворовые защиты. Уже тошнит от твоих высказываний .
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