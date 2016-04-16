Дзюба: «Надеюсь, когда-нибудь все правду узнают»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях после победы над «Спартаком» в матче 24-го тура РФПЛ (5:2). Дзюба стал автором победного гола петербуржцев.

– Не передать словами. В голове такое происходит... Такое ощущение, будто сам на себя смотрю со стороны... Не знаю, это не описать. Для меня это второй матч, и у меня столько эмоций. Прямо оковы какие-то спадают, и ты можешь бегать до утра.

– Важно было передать привет Федуну?

– (вздыхает) Для меня это важный матч. Я это говорил и перед игрой. И так будет всегда, мое сердце будет пылать, пока бьется. Надеюсь, когда-нибудь все правду узнают, – сказал Дзюба.