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Дзюба: «Надеюсь, когда-нибудь все правду узнают»

16 апреля 2016, 23:01
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих впечатлениях после победы над «Спартаком» в матче 24-го тура РФПЛ (5:2). Дзюба стал автором победного гола петербуржцев.

– Не передать словами. В голове такое происходит... Такое ощущение, будто сам на себя смотрю со стороны... Не знаю, это не описать. Для меня это второй матч, и у меня столько эмоций. Прямо оковы какие-то спадают, и ты можешь бегать до утра.

– Важно было передать привет Федуну?

– (вздыхает) Для меня это важный матч. Я это говорил и перед игрой. И так будет всегда, мое сердце будет пылать, пока бьется. Надеюсь, когда-нибудь все правду узнают, – сказал Дзюба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (23)
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Вомбат
1460837614
Хорошо бы твое сердце так же пылало и на Евро.
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LokoBars
1460840452
Мамаев, Дзюба, Смолов набрали форму хорошую, надеюсь на Евро будут играть они, а не Кокорин, Широков и прочие пешеходы..
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ГенГриг
1460841338
Спартак спасибо за первый тайм.
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alexidj
1460841396
да задрал ты интригант хренов..есть что сказать ГОВОРИ! А то уже какое вью подобное..
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MaxBet5555
1460841498
Никогда не любил смотреть за игрой Дзюбы, но с приходом в Зенит он действительно заставил обратить на себя внимание....Даже наверное не с приходом в Зенит , а с уходом из Спартака)))вообщем расскрывается то парень. И дай бог чтоб не прекращал...Постоянно новые качества открываются у него...Такими темпами заберут в топ чемпионат..Если это случится буду искренне рад!!!
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maior-60
1460841649
Прямо Данко новоявленный. Осталось ему только сердце свое трепетное вырвать. Показухи сильно много. Не по-мужски это...
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vitaliy777
1460862477
Как же забадал уже со своим нытьём этот дурачила... Уже всем давно плевать как там надругались над ним в Спартаке, а этот все ноет и ноет, свинобомж одним словом.
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talgatnurzhanov2006
1460866764
устроил бл. дом-2, интриги разводит, скажи всё как было и всё нах.., санта-барбара епта
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bolela_16
1460867741
Давай, Артемка, жги...
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Romio-xxx
1460869177
Нытик.
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