Хиддинк: «Мы защищались наивно»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал результат матча 34-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3).

«Это была тяжелая игра против хорошо организованной и умелой команды. Нет ничего удивительного в том, что они сейчас находятся в числе лучших команд Европы.

Временами мы доминировали, но соперник остро и мастерски контратаковал. Мы попались. Мы защищались наивно.

Мы всегда стремимся побеждать, но «Манчестер Сити» – классная команда, которая борется как минимум за попадание в четверку. Они умны, и мы должны признать это», – сказал Хиддинк.