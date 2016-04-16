«Динамо» обзавелось новым тренировочным полем, не имеющим аналогов в России

«Динамо» накануне встречи 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» провело тренировку на новом поле своей базы в Новогорске. Сообщается, что уложенный газон не имеет аналогов в России. По словам сотрудников клуба, подобное поле используют для тренировок «Реал» и «Ювентус».

«Речь не о прошивании газона синтетическими волокнами, как, например, на «Арене Химки», а о целом «слоеном пироге». Сначала укладываются трубки подогрева, щебень, 10-сантиметровый корнеобитаемый слой – земля с песком, затем искусственный «ковер» с четырехсантиметровыми нитями, который засыпается двумя сантиметрами песка, и уже в него сажаются семена. В итоге получается фактически натуральное поле, которое гораздо меньше выбивается за счет удерживающего синтетического «ковра», – сообщил главный агроном динамовской базы Андрей Зотов.

Обустраивать поле начали прошлым летом, осенью оно было засеяно, а к середине апреля трава подросла настолько. что газон стал уже полностью готов к использованию.