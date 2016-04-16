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  • «Динамо» обзавелось новым тренировочным полем, не имеющим аналогов в России

«Динамо» обзавелось новым тренировочным полем, не имеющим аналогов в России

16 апреля 2016, 17:51
6

«Динамо» накануне встречи 24-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» провело тренировку на новом поле своей базы в Новогорске. Сообщается, что уложенный газон не имеет аналогов в России. По словам сотрудников клуба, подобное поле используют для тренировок «Реал» и «Ювентус».

«Речь не о прошивании газона синтетическими волокнами, как, например, на «Арене Химки», а о целом «слоеном пироге». Сначала укладываются трубки подогрева, щебень, 10-сантиметровый корнеобитаемый слой – земля с песком, затем искусственный «ковер» с четырехсантиметровыми нитями, который засыпается двумя сантиметрами песка, и уже в него сажаются семена. В итоге получается фактически натуральное поле, которое гораздо меньше выбивается за счет удерживающего синтетического «ковра», – сообщил главный агроном динамовской базы Андрей Зотов.

Обустраивать поле начали прошлым летом, осенью оно было засеяно, а к середине апреля трава подросла настолько. что газон стал уже полностью готов к использованию.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов
Комментарии (6)
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Romio-xxx
1460818479
Интересно,что за поле такое?Если картофан на даче таким засеять,что будет?
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FanatSerj
1460824133
да таких бы полей да на каждый стадион! Есть же примеры что если с умом подойти то и при нашей погоде будет отличное поле.
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E. B. C.
1460835289
Тренироваться будут на поле не имеющем аналогов. А играть пока в Химках. Ну и в чём прикол? Деньги девать некуда?
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Omanid87
1460840598
И мяч еще нужен на радиоуправлении...
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460849505
Чего-то не улавливаю. Если верхушка пирога - это ковер с парой сантимов песка, то уборщица стадиона весь песочек-то со временем в совочек и сметет. Или у них песок на клей сажается?)) Толком ничего не разъяснили, например, про нити - 4 см это их толщина??? Или расстояние между стежками? За счет чего песок удерживается? Ладно, ответа не жду, это я побрюзжать зашел за 50 даксов.
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