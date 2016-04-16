Ловчев: «Спартак» сегодня – не конкурент «Зениту»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» примет у себя дома «Спартак».

«Спартак» сегодня в принципе не конкурент «Зениту». Но, как это всегда бывает, перед матчем двух столиц в воздухе витает напряжение. Оно закрепощает одних, а других, наоборот, окрыляет. Поэтому такая ситуация может принизить возможности «Зенита» и дать шанс «Спартаку». Для «Спартака» это матч всего сезона. И даже такой «Спартак» «Зенит» все равно побаивается», – сказал Ловчев.