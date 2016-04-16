Кокорин: «Хотелось бы забить в дерби»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал предстоящее дерби со «Спартаком», которое пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Матч состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры в 19:30.

— Здесь все намного сильнее — и конкуренция, и все остальное. Ничего страшного, нужно время. Какой сейчас смысл Виллаш-Боашу что-то менять, если у команды все хорошо?

— Кого видите своим главным конкурентом? Где вам комфортнее играть самому?

— Всю линию атаки, как я понял (улыбается). Я появляюсь везде — слева, справа, в центре. Лучше всего — в центре нападения и под нападающим.

— Вы ставили для себя какую-то планку по голам до конца чемпионата России?

— Пока что моя планка — начать играть в «Зените». Это для меня сейчас на первом месте.

Я готов забить любой команде. Обещания тяжело давать, но за «Динамо» я забивал «Спартаку». Может, и не в каждом матче, но, по-моему, чаще всего — именно красно-белым. Хотелось бы забить в дерби — уже за «Зенит».