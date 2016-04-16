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Кокорин: «Хотелось бы забить в дерби»

16 апреля 2016, 09:14
29

Форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал предстоящее дерби со «Спартаком», которое пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Матч состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры в 19:30.

— Здесь все намного сильнее — и конкуренция, и все остальное. Ничего страшного, нужно время. Какой сейчас смысл Виллаш-Боашу что-то менять, если у команды все хорошо?

— Кого видите своим главным конкурентом? Где вам комфортнее играть самому?

— Всю линию атаки, как я понял (улыбается). Я появляюсь везде — слева, справа, в центре. Лучше всего — в центре нападения и под нападающим.

— Вы ставили для себя какую-то планку по голам до конца чемпионата России?

— Пока что моя планка — начать играть в «Зените». Это для меня сейчас на первом месте.

Я готов забить любой команде. Обещания тяжело давать, но за «Динамо» я забивал «Спартаку». Может, и не в каждом матче, но, по-моему, чаще всего — именно красно-белым. Хотелось бы забить в дерби — уже за «Зенит».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр
Комментарии (29)
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viking_91
1460787901
не получится....спартак чемпион!
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Apachi Bur
1460789334
Какой Спартак ?какой чемпион ?в России только Зенит и ЦСКА ,не строй иллюзий !
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E. B. C.
1460790427
Дерби всегда считалось матчем между командами одного города, или одного региона. Кокорин явно прогуливал географию в школе, если считает что матч зенит- спартак- дерби. Или, если по другому, тогда все матчи чемпионата России - дерби.
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Apocalypse
1460791545
Лол, в дерби только с динамо забьёшься из с-пб
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Etiainen
1460794910
наверно он хотел сказать "забить на дерби"
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CSKA №1
1460795042
Cпартак победит!!!
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hjvfybcn
1460795418
Это не дерби!!!!
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Vik_ont25
1460795495
Какое. на... дерби!!! Задрали этим словом "дерби"!!! Админы почитайте толковый словарь!!! Скоро будут называть этим словом матч "Балтика"-"Луч-энергия"!
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renepjd
1460798993
Выйдет на замену и забъёт
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порт
1460801182
Сначала нужно выйти на поле.
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