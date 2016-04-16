Бабаев: «Не уверен, что игра с «Локомотивом» будет зрелищной»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообщался с журналистами перед матчем 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом», который пройдет сегодня в Москве. Напомним, что игра начнется в 17:00 по мск.

«Традиционно «Спартак» и «Зенит» для ЦСКА более принципиальные соперники. Но «Локомотив» очень сильная команда, который сезон претендующая на самые высокие места. Мы все помним драматическую развязку позапрошлого сезона, когда все решалось в очном противостоянии.

Жду сложной и тяжелой игры с железнодорожниками. Не уверен, что она будет зрелищной, надеюсь ошибиться. Но очень хочется победить», — сказал Бабаев.