Дзюба: «Некоторые вещи «Спартаку» простить не могу»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба перед матчем 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» вспомнил о своей первой игре против московского клуба. Напомним, что в матче первого круга встреча петербуржцев и москвичей завершилась вничью 2:2, и именно Дзюба спас «Зенит» от поражения.

«Я должен был забить в той игре. Для меня она являлась проверкой. Как для футболиста, так и для мужчины. Испытанием на то, смогу ли я справиться с определенным грузом. Выстою ли под таким вызовом судьбы. Поэтому тот гол считаю одним из ключевых в карьере. После него почувствовал в себе совершенно новые силы.

Та игра получилась своеобразным барьером. Она доказала – я все сделал правильно. И что есть в жизни справедливость. Слишком уж плохая до этого была история. Все выставлялось очень некрасиво и неправдиво. Меня это до поры до времени очень напрягало и злило. Поэтому, когда забил «Спартаку», одновременно хотелось орать, кричать, рвать и метать. А заодно показать многим, насколько они были не правы. Но слово я, повторю, сдержал и эмоции не выплеснул.

Отпустило ли после того матча и гола? Если честно – нет. Скрывать этого даже не собираюсь. Особенно после того, что со мной там сделали в определенный период. И поэтому настраиваюсь на «Спартак» точно так же, как тогда, перед первым матчем. Думаю, меня никогда не отпустит. К самому «Спартаку» у меня нет претензий. Но то, как ведут себя некоторые люди, что они говорят и что они делают… Против меня в том числе… Я этого никогда не прощу. И буду доказывать это на поле.

Если честно, уже жду не дождусь субботнего матча на «Петровском». Как только опубликовали календарь на сезон, сразу пометил на нем для себя две игры со «Спартаком». Они для меня стоят особняком.

Обязательно учту опыт матча первого круга. Хотя все равно все покажет только сама игра. А до того что-либо говорить на эту тему бессмысленно. Постараюсь сделать так, чтобы выйти на поле с холодной головой и горячим сердцем», — сказал футболист.

Напомним, что встреча «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры в 19:30.