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Дзюба: «Некоторые вещи «Спартаку» простить не могу»

16 апреля 2016, 06:13
22

Форвард «Зенита» Артем Дзюба перед матчем 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» вспомнил о своей первой игре против московского клуба. Напомним, что в матче первого круга встреча петербуржцев и москвичей завершилась вничью 2:2, и именно Дзюба спас «Зенит» от поражения.

«Я должен был забить в той игре. Для меня она являлась проверкой. Как для футболиста, так и для мужчины. Испытанием на то, смогу ли я справиться с определенным грузом. Выстою ли под таким вызовом судьбы. Поэтому тот гол считаю одним из ключевых в карьере. После него почувствовал в себе совершенно новые силы.

Та игра получилась своеобразным барьером. Она доказала – я все сделал правильно. И что есть в жизни справедливость. Слишком уж плохая до этого была история. Все выставлялось очень некрасиво и неправдиво. Меня это до поры до времени очень напрягало и злило. Поэтому, когда забил «Спартаку», одновременно хотелось орать, кричать, рвать и метать. А заодно показать многим, насколько они были не правы. Но слово я, повторю, сдержал и эмоции не выплеснул.

Отпустило ли после того матча и гола? Если честно – нет. Скрывать этого даже не собираюсь. Особенно после того, что со мной там сделали в определенный период. И поэтому настраиваюсь на «Спартак» точно так же, как тогда, перед первым матчем. Думаю, меня никогда не отпустит. К самому «Спартаку» у меня нет претензий. Но то, как ведут себя некоторые люди, что они говорят и что они делают… Против меня в том числе… Я этого никогда не прощу. И буду доказывать это на поле.

Если честно, уже жду не дождусь субботнего матча на «Петровском». Как только опубликовали календарь на сезон, сразу пометил на нем для себя две игры со «Спартаком». Они для меня стоят особняком.

Обязательно учту опыт матча первого круга. Хотя все равно все покажет только сама игра. А до того что-либо говорить на эту тему бессмысленно. Постараюсь сделать так, чтобы выйти на поле с холодной головой и горячим сердцем», — сказал футболист.

Напомним, что встреча «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 16 апреля. Начало игры в 19:30.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (22)
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АртурZaСМ
1460778215
Твой скулеж уже за...л... если бы ты показывал достойную игру никто бы тебе ничего не говорил, но все помнят как ты играл за Спартак. Есть выражение раз в год и палка стреляет, так вот твоя палка так и не стрельнула и в такой ситуации надо винить только себя, а если бы ты показывал классный футбол и к тебе бы при этом были вопросы тогда другое дело..., а то ноешь и ноешь будь уже мужиком в конце то концов
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veksill
1460778221
Плакса
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ильиных
1460778712
Дерево
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bzfar
1460780056
Профессиональный футболист должен вести себя профессионально и думать о качестве своей сегодняшней игры, а не о том, что он "не простит" кому-то, пора уже на новый этап перейти
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tanis 29
1460783695
это тебе не мелочь по карманам тырить.
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talgatnurzhanov2006
1460785336
всё ноет и ноет, пора забанить его уже.
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fediy2009
1460789160
Во гондон, зажрался урод.
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vgarakh
1460790806
Дзюба парочку сегодня забьет.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460793551
"Для меня она являлась проверкой. Как для футболиста, так и для мужчины. Испытанием на то, смогу ли я справиться с определенным грузом. Выстою ли под таким вызовом судьбы". Боже ты мой, сколько пафоса! Прямо-таки "восставший из-з-зада"))). Меньше Голливуда смотри - авось отпустит.
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Diman67
1460801709
как же подгорает у спартачей от дзюбы. причем что бы он не сделал. будь то гол в их ворота или чужие, или интервью ))) перешел в зенит - многие молились чтобы он не заиграл. а он заиграл и причем очень неплохо. от этого тоже немало горит у них)) по факту ребят просто жаба душит что потеряли классного форварда по глупости. с этим только дурак будет спорить.
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