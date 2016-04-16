Кокорин: «Вы прекрасно видите, что сейчас происходит в «Динамо»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем переходе из «Динамо» в петербургский клуб.

– На мой переход повлияла встреча с руководителями клуба. Процентов на шестьдесят. Они очень хорошо ко мне отнеслись, и мы буквально за два-три дня подписали контракт.

– Вы не опасались перехода в команду, где гораздо серьезнее конкуренция за место в составе, и это может повлиять на ваши перспективы в сборной России?

– Наоборот, я понимал, что это будет проверка для меня. Вы прекрасно видите, что сейчас происходит в «Динамо».

– А что происходит?

– Мне уже некорректно об этом говорить. Я просто считаю, что сделал правильный выбор, – сказал Кокорин.