«Зенит» аннулировал детские абонементы на фанатскую трибуну

«Зенит» аннулировал абонементы на трибуну активного боления для детей младше 14 лет в целях безопасности. Сообщается, что фанаты «Зенита» готовят акции с применением пиротехники на матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Если родители не думают о безопасности своих детей, то клуб подумает о детях как организатор этих матчей», – сказал по этому поводу заместитель генерального директора «Зенита» Юрий Федотов.

Также представитель клуба заявил, что абонементы аннулированы до конца сезона, но «Зенит» готов вернуть деньги и обеспечить детям места в детском кафе.