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«Зенит» аннулировал детские абонементы на фанатскую трибуну

15 апреля 2016, 22:13
7

«Зенит» аннулировал абонементы на трибуну активного боления для детей младше 14 лет в целях безопасности. Сообщается, что фанаты «Зенита» готовят акции с применением пиротехники на матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Если родители не думают о безопасности своих детей, то клуб подумает о детях как организатор этих матчей», – сказал по этому поводу заместитель генерального директора «Зенита» Юрий Федотов.

Также представитель клуба заявил, что абонементы аннулированы до конца сезона, но «Зенит» готов вернуть деньги и обеспечить детям места в детском кафе.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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порт
1460748372
Будет жарко.
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alp
1460755210
в очередной раз убеждаюсь, что в СБ Зенита сидят тупоголовые вредители...... Вове, чтоли, пожаловаться, в следующий раз?! ну чем ребенку 8 лет опасно находится на вираже и почему 14 летнему не опасно??? в России 2 беды. и в Зените - одна из них.....
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Denis SPb
1460788782
Билеты по паспорту. Досмотр. Нашли запрещённое - запрет на 2 месяца. Как же, кроме серьёзного наказания, повысить культуру боления? Похоже, никак....
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