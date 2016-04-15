Миллер: «Просто так, на классе, «Спартак» не переиграть»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер считает, что «Зениту» не стоит недооценивать «Спартак», с которым клуб из Санкт-Петербурга встретится в субботу.

«Да, «Зенит» одержал сверхважную победу над главным соперником в чемпионской гонке – ЦСКА. В течение длительного времени именно «Зенит» и ЦСКА являются двумя лучшими клубами страны, двумя главными претендентами на победу в чемпионате. Но встреча со «Спартаком» – это матч с принципиальным соперником, это непримиримое противостояние. Это всегда остро и волнительно.

Матч с принципиальным соперником – всегда «вне чемпионата». Занятые места и полученные результаты не в счет. То, что «Спартак» без шансов проиграл ЦСКА и уступил по всем статьям «Ростову», еще ни о чем не говорит. С «Зенитом» они могут постараться сыграть на уровне своего спартаковского прошлого. Просто так, на классе, «Спартак» не переиграть. Команды будут настраиваться конкретно на этот матч. Конечно, пишут, что красно-белых, как всегда, лихорадит. Но этим и опасен «Спартак», своей лихорадкой... Игра будет бескомпромиссная!» – заявил Миллер.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в субботу, 16 апреля, в 19:00 по московскому времени.