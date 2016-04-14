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  • Мэр Самары: «Для того, чтобы к ЧМ-2018 у нас не осталось плохих дорог, нужно посадить на «голодный паек» несколько других городов»

Мэр Самары: «Для того, чтобы к ЧМ-2018 у нас не осталось плохих дорог, нужно посадить на «голодный паек» несколько других городов»

14 апреля 2016, 23:45
5

Мэр Самары Олег Фурсов иронично отметил, что для того, чтобы выполнить быстрый ремонт дорог областной столицы к грядущему чемпионату мира 2018 года, придется на несколько лет посадить на «голодный паек» несколько городов региона.

«Для этого нужно на какое-то время посадить другие города, например, Сызрань, Тольятти и другие на «голодный паек». Пусть они потерпят до 2018 года, чтобы Самара смогла достойно принять чемпионат мира 2018 года с хорошими дорогами. А после этого вернуть им финансирование», – сказал Фурсов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (5)
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shikari__
1460667885
А если посадить на "голодный паек" мэра и его КО, то к 2018 году можно отремонтировать дороги во всей области.
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regbiN
1460668275
Себя посадить надо на поек и тогда глядишь и дороги появятся
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Йост
1460668919
Надо искать богатых спонсоров, которые колесят по этим дорогам....
Ответить
deinego77@yandex.ru
1460669365
Продай свои квартиры дачи машины и всё остальное и хватит на всё!!! Иэто единая россия!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460669440
Ключевые слова: "нужно посадить".
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