Мэр Самары: «Для того, чтобы к ЧМ-2018 у нас не осталось плохих дорог, нужно посадить на «голодный паек» несколько других городов»

Мэр Самары Олег Фурсов иронично отметил, что для того, чтобы выполнить быстрый ремонт дорог областной столицы к грядущему чемпионату мира 2018 года, придется на несколько лет посадить на «голодный паек» несколько городов региона.

«Для этого нужно на какое-то время посадить другие города, например, Сызрань, Тольятти и другие на «голодный паек». Пусть они потерпят до 2018 года, чтобы Самара смогла достойно принять чемпионат мира 2018 года с хорошими дорогами. А после этого вернуть им финансирование», – сказал Фурсов.