Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Локомотива»: «Матч с ЦСКА не является для нас самым принципиальным»

Тренер «Локомотива»: «Матч с ЦСКА не является для нас самым принципиальным»

14 апреля 2016, 20:34
1

Тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян поделился своими мыслями о предстоящей игре с ЦСКА в 24 туре российской Премьер-лиги.

— Матч с ЦСКА — самый принципиальный для «Локомотива»?

— Я бы так не сказал. Все последние матчи — принципиальные. Надо выигрывать, чтобы бороться за самые высокие места. Разумеется, очень желательно победить и команду, идущую на первом месте. Сократить отставание от ЦСКА до минимума.

— «Локомотив» давно не выигрывает у ЦСКА — это сильно раздражает?

— Думаю, на ребят такая неприятная серия не давит. Все когда-то заканчивается. Рано или поздно «Локомотив» обыграет ЦСКА. Надеюсь, это произойдeт в субботу.

— Тем не менее можно сказать, что ЦСКА — неудобный соперник для «Локомотива»?

— В последнее время — да. Но все равно надо выходить и выигрывать. Мы очень хотим порадовать болельщиков.

— ЦСКА выдает матчи разной степени качества — то провал с «Зенитом», то феерия с «Мордовией». Это не осложняет изучение соперника?

— Да нет, мы же отлично знаем, как действуют армейцы. Насколько сильная у ЦСКА полузащита, атака, оборона… Почти все футболисты сборной. Полагаю, ничего кардинально нового команда Слуцкого не покажет.

— Состав «Локо» в голове уже есть?

— Процентов на 70-80 — да. По каким-то позициям еще решаем, кто сможет лучше себя показать.

— Кто точно пропустит игру с ЦСКА?

— Все готовы сыграть, кроме Шишкина, Григорьева и Майкона. Правда, есть небольшая травма у Пейчиновича. Но, надеемся, Неманья уже сегодня потренируется.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vlalvl
1460685840
да уж наталкивает на мысль
Ответить
Главные новости
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
3
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
1
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
4
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
4
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
8
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
4
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
4
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
8
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
4
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
15
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
7
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
6
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
14
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
11
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
8
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
7
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
5
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
7
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+