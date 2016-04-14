Тренер «Локомотива»: «Матч с ЦСКА не является для нас самым принципиальным»

Тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян поделился своими мыслями о предстоящей игре с ЦСКА в 24 туре российской Премьер-лиги.

— Матч с ЦСКА — самый принципиальный для «Локомотива»?

— Я бы так не сказал. Все последние матчи — принципиальные. Надо выигрывать, чтобы бороться за самые высокие места. Разумеется, очень желательно победить и команду, идущую на первом месте. Сократить отставание от ЦСКА до минимума.

— «Локомотив» давно не выигрывает у ЦСКА — это сильно раздражает?

— Думаю, на ребят такая неприятная серия не давит. Все когда-то заканчивается. Рано или поздно «Локомотив» обыграет ЦСКА. Надеюсь, это произойдeт в субботу.

— Тем не менее можно сказать, что ЦСКА — неудобный соперник для «Локомотива»?

— В последнее время — да. Но все равно надо выходить и выигрывать. Мы очень хотим порадовать болельщиков.

— ЦСКА выдает матчи разной степени качества — то провал с «Зенитом», то феерия с «Мордовией». Это не осложняет изучение соперника?

— Да нет, мы же отлично знаем, как действуют армейцы. Насколько сильная у ЦСКА полузащита, атака, оборона… Почти все футболисты сборной. Полагаю, ничего кардинально нового команда Слуцкого не покажет.

— Состав «Локо» в голове уже есть?

— Процентов на 70-80 — да. По каким-то позициям еще решаем, кто сможет лучше себя показать.

— Кто точно пропустит игру с ЦСКА?

— Все готовы сыграть, кроме Шишкина, Григорьева и Майкона. Правда, есть небольшая травма у Пейчиновича. Но, надеемся, Неманья уже сегодня потренируется.