Вице-президент «Спартака»: «По ценам на билеты на игры с «Зенитом» мы все сказали в сентябре 2015 года»

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал высказывания генерального директора «Зенита» Максима Митрофанова о политике формирования цен на билеты для гостей красно-белыми.

«Мы все сказали в сентябре прошлого года, когда в преддверии матча «Спартак» – «Зенит» установили единую цену – 1000 рублей – для организованных групп болельщиков гостей. Причем независимо от того, где расположены места – за воротами или на центральной трибуне», – сказал Измайлов.

Напомним, что на минувшей неделе объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России с жалобой на завышенную стоимость билетов на игру «Зенит» – «Спартак» для гостей. Впоследствии между клубами был заключен меморандум, по которому стоимость билетов на очные встречи не будет превышать 1000 рублей в ближайшие два года.