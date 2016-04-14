Митрофанов: «Спартак» ранее по-хамски зарабатывал на ценах на билетах для гостей, а теперь просит помощи»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг стоимости билетов на встречу 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак». Напомним, что объединение фанатов москвичей «Фратрия» обратилось в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России с жалобой на завышенную стоимость билетов на гостевые сектора стадиона. В последствии между клубами был заключен меморандум, по которому стоимость билетов на очные встречи не будет превышать 1000 рублей в ближайшие два года.

«Вопрос не в соглашении, а в отношениях между клубами. Ведь что произошло: скажем, с ЦСКА нет недопонимания ни по одному из вопросов, у нас идентичные цены для болельщиков на матчи обеих команд. Сегодня коллеги поднимали вопросы о том, что «Спартак» и по некоторым другим вещам ведет себя точно так же: когда к ним обращаются, закрывают уши, а когда им надо, просят помощи.

В этой истории все довольно просто. «Спартак» и до этого выставлял нашим болельщикам цены: 2000, 2100, 2400 рублей... Мы с ними общались, люди откровенно смеялись нам в лицо и кивали на регламент. Почему, кстати, в регламенте появилась норма о том, что билеты должны стоить паритетно для болельщиков обеих команды в одних и тех же секторах? Потому что «Спартак» стал завышать цены для болельщиков гостей.

Ребята решили заработать, делали это по-хамски. Потом делали заявления, потому что свои болельщики прижали. И мы назвали те цены на билеты потому, что они столько стоят. Мы не раздаем билеты бесплатно, просто делаем обычно скидки болельщикам гостей, которые приезжают массово и занимают целые сектора.

Но зато наши болельщики тоже имеют возможность на скидки на гостевых матчах. И коллеги из «Спартака» поняли, что крыть нечем, и тогда соизволили позвонить. Это вопрос не про то, что у кого-то, извините, линеечками измерить, а про то, что надо думать. Когда г-н Атаманенко в прошлом году смеялся, кивая на регламент, посмотрим, как он посмеется еще раз», – сказал Митрофанов.